Peter Gallagher ist bis heute ein gefragter Darsteller: Er spielte in zahlreichen TV-Serien und Filmen mit, darunter "Californication", "Grace and Frankie", "How I Met Your Mother" und "Burlesque". Zuletzt war er an der Seite von Jane Fonda in der Netflix-Serie "Grace und Frankie" (Bild) und in der Musical-Serie "Zoey's Extraordinary Playlist" zu sehen, seit Staffel 18 ist Gallagher auch Teil des "Grey's Anatomy"-Casts.