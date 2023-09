© Jamie McCarthy/Getty Images for Christian Siriano



Zuletzt war Rachel Bilson in einer humorvollen Rolle in der Krimiserie "Take Two" zu sehen: "Comedy liegt mir einfach, es macht mir unglaublich Spaß. Allerdings mag ich generell Serien und schaue auch gerne Krimis", erklärte sie in einem Interview. Im April 2021 startete sie zudem zusammen mit ihrer "O.C."-Kollegin Melinda Clarke den Podcast "Welcome to the OC, Bitches!".