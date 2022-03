© Warner Brothers



Eine seiner ersten Rollen hatte er in "Auf der Flucht" als Polizist, seit "Scrubs" gilt er als gefragter TV-Darsteller: In der Comedy-Serie "The Middle" (Bild, mit Patricia Heaton) spielte Neil Flynn in 215 Folgen den Familienvater Mike Heck, zuletzt war er in der Sitcom "Abby" in einer der Hauptrollen zu sehen.