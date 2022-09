© Hannes Magerstaedt/Getty Images



Der ganz große Wurf gelang Chris Noth nach "Sex and the City" nicht. Sieben Staffeln lang war er in "The Good Wife" als Politiker Peter Florrick zu sehen, 2011 erhielt er für die Darstellung eine Golden-Globe-Nominierung als bester Nebendarsteller. Aktuell ist er in der Krimiserie "The Equalizer" in der Hauptrolle zu sehen.