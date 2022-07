© Netflix / JoJo Whilden



2012 bekam Laura Prepon ihre eigene (kurzlebige) Sitcom. In "Are you there, Chelsea" spielte sie eine Kellnerin, die wegen ihrer Vorliebe für Wodka immer wieder in Schwierigkeiten gerät. Einen großen Erfolg feierte sie hingegen mit der Serie "Orange Is The New Black": In der Frauenknast-Dramedy spielte sie Alex Vause, die sich in die Hauptfigur Piper verliebt.