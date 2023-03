© 2019 Getty Images/Andreas Rentz



2019 folgte der nächste Preis für Bjarne Mädel. Für seine Rollen in den Kinofilmen "25 km/h", "Was uns nicht umbringt" und in der Netflixserie "How To Sell Drugs Online (Fast)" gewann er den Bambi. Eines dürfte damit klar sein: Der Hamburger ist längst einer der gefragtesten deutschen Schauspieler - und feierte 2021 mit dem Drama "Sörensen hat Angst" auch sein Regiedebüt.