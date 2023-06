© Christian Marquardt/Getty Images



Bettina Lamprecht wurde nach "switch" zum Serienstar: Im ZDF-Vorabendformat "Bettys Diagnose" spielte sie eine Krankenschwester mit chaotischem Privatleben, danach versuchte sie in der VOX-Serie "Das Wichtigste im Leben" als Familienmutter das Chaos zu überblicken. Zuletzt sah man sie in der Til-Schweiger-Film "Die Rettung der uns bekannten Welt" (2021) in einer der Hauptrollen.