An "Arabella" kam am Nachmittag niemand vorbei: Auf ProSieben führte Arabella Kiesbauer von 1994 bis 2004 durch ihre werktägliche Sendung und wurde durch ihr freches Mundwerk berühmt. Nie um einen Spruch verlegen, entlockte sie ihren Talkgästen so manches Geheimnis.