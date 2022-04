Das machen die Traumfrauen der 60er-Jahre heute

© Getty Images / Mark and Colleen Hayward



Noch ein berühmtes Groupie der 60-er - nein, halt! Natürlich viel mehr als das. Jane Asher war bereits mit 15 ein britischer Kinderstar. Legendär wurde ihre mehrjährige Liaison mit Paul McCartney. Der Beatle widmete ihr Klassiker wie "Here, There And Everywhere" und "For No One". 1968 lösten die Schauspielerin und der Musiker ihre Verlobung.