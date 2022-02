© Getty Images / John Phillips



Elizabeth Reaser scheint sich nach einigen Nebenrollen in Kinofilmen inzwischen ebenfalls in Serien am wohlsten zu fühlen: Nach "Manhunt: Unabomber" und "Law & Order True Crime" folgten die Hauptrolle in der Netflix-Gruselserie "Spuk in Hill House" und eine Nebenrolle in "The Handmaid's Tale". Außerdem war sie in der Netflix-Serie "Easy" zu sehen.