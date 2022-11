© Pascal Le Segretain/Getty Images



Edi Gathegi alias Laurent tauchte nach "Twilight" noch in Filmen wie "X-Men: First Class", der Romanze "Aloha" und dem Politthriller "Das Letzte, was er wollte" auf, fand aber ebenfalls in Serien sein Glück - etwa im "Blacklist"-Ableger "Redemption", in dem Gathegi eine Hauptrolle spielte, und in "StartUp". Zuletzt sah man ihn in der Serie "For All Mankind".