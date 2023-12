© 2017 Getty Images/Matthias Nareyek



Collien Ulmen-Fernandes freut sich immer noch über zahlreiche Moderations- und Schauspieljobs, sie ging unter die Autoren und ist seit 2016 Kolumnistin in der Süddeutschen Zeitung. In der Serie ihres Ehemannes Christian Ulmen, "Jerks", spielte die 42-Jährige ebenfalls mit, zuletzt sah man sie außerdem regelmäßig auf dem "Traumschiff". 2019 saß sie in der Jury von "The Masked Singer".