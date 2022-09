© Amy Sussman/Getty Images



In "Wayne's World" sang die in Honolulu geborene Tia Carrere ihre Songs selbst und machte danach sowohl als Musikerin wie auch als Schauspielerin Karriere: Sie gewann zwei Grammys für das "Best Hawaiian Music Album", spielte die Hauptrolle in der Serie "Relic Hunter - Schatzjägerin" und war zuletzt in der Netflix-Serie "AJ and the Queen" zu sehen.