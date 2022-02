© SquareOne Entertainment



Als sie ihre Rolle in Teil drei von "Zurück in die Zukunft" übernahm, hatte sie bereits den Oscar gewonnen - 1980 für "Melvin und Howard": Mary Steenburgen spielte bis heute in zahlreiche Serien ("Justified", "Orange is the New Black") und Kinoflimen (Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa, "The Help") mit, zuletzt war sie an der Seite von Jane Fonda in "Book Club" (Bild) zu sehen.