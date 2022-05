© 2022 Sky Studios Limited. All Rights Reserved



Die junge Frau und der See: Neve Kelly (Clara Rugaard) am Ort ihres eigenen Todes. Die britische Sky-Serie "The Rising" übernimmt die reizvolle Plot-Idee des belgischen Überraschungs-Serienhits "Raum 104". In Deutschland lief er 2017 bei ARTE und ist aktuell wieder in der Mediathek des Senders zu sehen.