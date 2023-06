© Franziska Krug/Getty Images



Eine harte Schule: Markus Lanz, 1969 in Südtirol geboren, verbrachte seine Jugend im Schülerheim von Kloster Neustift. "Das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Situation, wenn man mit elf Jahren aus dem Nest gerissen und in so ein Internat gesteckt wird. Da gibt es sehr viele einsame und auch traurige Momente", erinnerte sich Lanz in einem Interview.