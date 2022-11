© EMS / Rough Trade



Heute fast in Vergessenheit geraten sind die eher fragwürdig-seichten Komödien, in den Ryan Reynolds zu Beginn seiner Karriere mitspielte: In "Just Friends - No Sex" (Bild, mit Amy Smart) etwa spielte er einen zu Schulzeiten übergewichtigen Verlierer, der als Erwachsener zum arroganten Frauenschwarm avanciert ist.