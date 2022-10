© Drew Ressler



Der Star-DJ und die Pop-Queen: Was wie ein perfektes Paar wirkte, hielt nicht für die Ewigkeit. Im Juni 2016 trennten sich Calvin Harris und Taylor Swift nach 15 Monaten im Liebesglück. Harris wütete auf Twitter, als Swift nach der Trennung ein Geheimnis ausplauderte: Sie habe unter einem Pseudonym seinen Song "This Is What You Came For" geschrieben. Autsch!