"Es hat mich einen gewissen Anlauf gekostet, mich zu entscheiden", gesteht Peter Maffay, das neue Jurymitglied bei "The Voice of Germany". "Aber ich fand es dann doch sehr reizvoll! Es war schon immer so: Wenn jemand gekommen ist, der mir gut genug verklickert, worum es geht, dann konnte man mich anzünden."