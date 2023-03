© iStock / jacoblund



Apropos Vollrausch: Haben Sie schon einmal versucht, volltrunken eine seriöse Unterhaltung zu führen? Hatten Sie schon mal einen Filmriss am nächsten Tag und konnten sich nicht erinnern, worüber Sie so ausgiebig mit Ihren Freunden diskutiert haben? Verzichten Sie 30 Tage lang auf Alkohol, werden Sie Ihr Leben mit wesentlich mehr Erinnerungen an schöne Erlebnisse und tolle Gespräche bereichern. Schamgefühl und Filmriss ade!