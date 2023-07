© RTL



"Was den Rang in unserer Familie betrifft, sehe ich meine Frau auf Platz 1", gibt Finalgastgeber René Einblicke in sein Privatleben. Er selbst komme erst an letzter Stelle, noch hinter den beiden gemeinsamen Kindern. Kein Wunder also, dass nicht nur René, sondern auch der Freundeskreis seine Angebetete Steffi "Cheffi" nennt.