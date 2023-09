© Highlight



Fußball ist eine Männerwelt? Darüber kann die Inderin Jess (Parminder Nagra, links) nur lachen. In ihrem Zimmer hängen massenhaft Fotos von David Beckham, und beim Kicken im Park trickst sie die Kerle allemal aus. Mit "Kick it like Beckham" (2002) landete Regisseurin Gurinder Chadha einen Volltreffer an den Kinokassen - und ebnete nebenbei den Weg für Keira Knightley (rechts), die in der britischen Komödie eine große Nebenrolle spielt.