Der Startschuss: Den ersten großen Erfolg in Hollywood konnte Anthony Hopkins (rechts) 1968 Seite an Seite mit den Schauspiellegenden Peter O'Toole und Katherine Hepburn (links) in "Der Löwe im Winter" feiern. Im Film von Anthony Harvey spielte Hopkins Richard Löwenherz, der im 12. Jahrhundert als König über England herrschte.