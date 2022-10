© ARD / Thorsten Jander



Dass sie die Rolle der "Harry" schon so lange spielt, brachte Ketikidou bereits 2017 zum Nachdenken: "Am liebsten würde Harry ihren Job an den Nagel hängen, aber dann merkt sie, was für tolle Kollegen sie hat und was sie in ihrem Beruf erreicht hat. Als wir das gedreht haben, habe ich dieselben Stimmungen auf privater Ebene durchlebt", sagte die Schauspielerin damals.