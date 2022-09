© Fritz Kissels



Mit dem Tod von Holger Czukay (Bild) im September 2017 wurde eine der bedeutendsten deutschen Bands überhaupt wieder in Erinnerung gerufen: Can verkauften nur wenige Platten, leisteten dafür aber echte Pionierarbeit. Ihre experimentellen, oftmals repetitiven Kompositionen zeigten für viele Musiker ganz neue Wege auf. Sonic Youth, Siouxsie and the Banshees, Radiohead: Diese und viele andere Bands führten fort, was in den 60-ern bei Can begann.