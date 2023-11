© iStock/Lingkon Serao



Ihr Name legt es nahe - die Wasserspinne betrachtet in erster Linie das Wasser als ihre natürliche Umgebung. Eine spezielle Technik in Kombination mit einer selbst gewebten Taucherglocke sorgt dort für ihr Überleben. Vergleichen lässt sich der Biss einer Wasserspinne in etwa mit einem Wespenstich.