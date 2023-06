Das sind die 23 größten deutschen Fußball-Legenden

© Getty Images



Platz 9: Jupp Heynckes. Er schoss die viertmeisten Tore in der Bundesliga-Historie (220), wurde Welt- und Europameister und hatte entscheidenden Anteil an der großartigen Fohlenelf der Gladbacher in den 70er-Jahren. Grandios seine Torquote in internationalen Spielen der Borussia: In seinen 64 Spielen erreichte er einen Durchschnitt von 0,80 Toren. Nur Gerd Müller war besser.