Das sind die bei Google meistgesuchten Games des Jahres 2023

Rund 30 Millionen Mal verkaufte sich das Action-Rollenspiel "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" für Nintendo Switch. Die hohen Erwartungen an den im Mai veröffentlichten Nachfolger spiegelten sich in der hohen Zahl an Google-Suchanfragen wider: "Zelda Tears of the Kingdom" war der sechsthäufigste Suchbegriff im Gaming-Bereich.