Starke Frauenfiguren und eine bewegende Öko-Botschaft: In keinem Film führt der Japaner Hayao Miyazaki seine wichtigsten Motive so gekonnt zusammen wie in "Prinzessin Mononoke" (1997). Erzählt wird die Geschichte eines jungen Kriegers, der ins Exil geschickt wird, nachdem er aus Versehen den Waldgott getötet hat. Auf seiner Suche nach Erlösung verliebt er sich in die wilde San, die titelgebende Prinzessin.