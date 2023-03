Das sind die besten Filme von Steven Spielberg

© Universal/Dreamworks LLC.



Steven Spielberg, Tom Hanks und Leonardo DiCaprio - wenn drei Genies zusammenarbeiten, muss etwas Gutes dabei herauskommen. Der Beweis: die Gaunerkomödie "Catch Me If You Can" (2002). Der Film erzählt die wahre Geschichte von Frank W. Abagnale. Der Hochstapler gab sich im Amerika der 60er-Jahre als Co-Pilot und Arzt aus - und "erarbeitete" und erschwindelte sich mit putzigen Methoden mehr als nur eine Handvoll Dollar.