Nicht ist, wie es scheint in der grandiosen Thrillersatire "Knives Out - Mord ist Familiensache" (2020), in der Daniel Craig als knorriger Privatdetektiv die Wahrheit hinter einem Selbstmord herausfinden will. Scharfzüngige Dialoge verliehen dem "Whodunnit" in Agatha-Christie-Tradition einen doppelten Boden und machten "Knives Out" zu einem der Kino-Highlights 2020.