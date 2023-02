Das sind die besten queeren Filme aller Zeiten

© Leonine



Südengland in den 1840er-Jahren: Mary (Kate Winslet, links) verdient Geld mit dem Sammeln von Fossilien, die sie in ihrem Laden oder an Museen verkauft. Als die wohlhabende Charlotte (Saoirse Ronan) in ihr Leben tritt, ändert sich für Mary in "Ammonite" alles. Der Film, der sehr frei auf dem Leben der Paläontologin Mary Anning basiert, lief Ende 2021 in den Kinos.