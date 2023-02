© 2010 Universal Studios



Was macht Familie aus? Als die Kinder eines lesbischen Paares (Julianne Moore, Annette Benning) ihren leiblichen Vater (Mark Ruffalo) kennenlernen, wird das Leben der fünf Beteiligten auf den Kopf gestellt. "The Kids Are All Right" von Lisa Cholodenko bewies 2010, das Liebe sämtliche Grenzen überschreiten kann. Die Regisseurin und Co-Autorin des US-Films spürte sensibel und mit viel Humor der Frage nach, was Familie heutzutage alles bedeuten kann.