Dementsprechend steht das Spin-off "House of the Dragon" (ab 22. August, Sky) vor einem schweren Erbe. Die Erwartungen an die Serie, die sich dem Haus Targaryen widmet, sind gigantisch. Sie konzentriert sich auf einen Bürgerkrieg in Westeros und spielt knapp 200 Jahre vor der Originalserie. Die Hauptrollen in der Adaption des Romans "Feuer und Blut" von George R.R. Martin spielen Emma D'Arcy und Matt Smith.