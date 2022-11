Das sind die besten Sportfilme aller Zeiten

© Fox



Zwei bis dato ungeschlagene (Ex-)Weltmeister lieferten sich am 8. März 1971 im New Yorker Madison Square Garden den "Fight of the Century". Unter der Regie von Michael Mann spielte 2001 Will Smith den Ausnahmesportler und Bürgerrechtler Muhammad Ali. Dramatischer Höhepunkt des Biopics "Ali" (2001) ist der "Rumble in the Jungle" in Zaire. Charles Shufford verkörpert den unterlegenen George Foreman.