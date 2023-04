© UIP



Die Juilliard School in New York kommt gefühlt in jedem zweiten Tanzfilm vor. Auch Sara Johnson (Julia Stiles, hier mit Sean Patrick Thomas) will an einem Vortanzen der Eliteschule teilnehmen. Typischer als "Save the Last Dance" kann ein Tanzfilm nicht sein: Kitsch, Konflikte und ein Liebesdrama lassen Mädchenherzen höherschlagen.