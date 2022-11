© Roger Higgins / New York World-Telegram and the Sun Newspaper Photograph Collection (Library of Congress)



Er hätte am 26. November seinen 100. Geburtstag gefeiert: Charles M. Schulz (1922 bis 2000) veröffentlichte 1950 die erste "Peanuts"-Geschichte. Bis zu seinem Tod erschuf der Zeichner über 17.800 Comicstrips und schrieb die Drehbücher für die Fernseh- und Kinoauftritte von Charlie Brown, Snoopy und Co.