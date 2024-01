© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH



Aktuell schlüpft Tom Holland in das Kostüm des Spinnenmanns - zuletzt in "Spider-Man: No Way Home" (2021). Der erste "Spider-Man"-Comic erschien 1961, die Figur ist nur einer von zahlreichen erfolgreichen Superhelden aus dem Hause Marvel, von denen viele von einem Mann (mit)erdacht wurden.