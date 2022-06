© Sony Music



Kommt nach "Music From Another Dimension" noch mal ein Album von Aerosmith? Seit 2012 warten Fans auf schon mehrfach angekündigte neue Songs von Frontmann Steven Tyler (Mitte) und seinen Aerosmith-Kollegen. So oder so: Mit geschätzt 150 Millionen verkauften Tonträgern zählen Aerosmith zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten.