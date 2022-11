© Keystone/Getty Images



Größer als die Beatles? Zumindest in Großbritannien liegen Queen in einer Statistik vorne: Ihr "Greatest Hits"-Album ist bis heute auf Platz eins der meistverkauften Alben in UK, "Sgt. Pepper" schafft es "nur auf Platz drei. Weltweit sollen (von links) John Deacon, Freddie Mercury, Roger Taylor und Brian May bis heute 200 Millionen Tonträger verkauft haben. Sammler-Tipp: Am 18. November erscheint eine Neuauflage von "The Miracle" mit zahlreichen bislang unveröffentlichten Songs.