"Avatar - The Way of Water" (2022): Die Produktionskosten für die "Avatar"-Fortsetzung seien so hoch, dass er Film einer der erfolgreichsten aller Zeiten werden müsse, sagte Regisseur James Cameron vor dem Start von "Avatar - The Way Of Water". Hat aber geklappt: Mit einem Einspielergebnis von 2,320 Mrd. Dollar werden nun auch die geplanten Fortsetzungen umgesetzt.