Das sind die erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten

Für Johnny Depp war es eine Paraderolle: Fünfmal spielte er den flamboyanten Piraten Jack Sparrow in den "Pirates of the Caribbean"-Filmen bislang, am finanziell erfolgreichsten 2006 in "Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2" (1 Milliarde Dollar Einnahmen). Die Reihe kommt auf Einnahmen von insgesamt 4,5 Milliarden Dollar.