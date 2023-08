© Buena Vista International



Brandon Lee (rechts, mit Laurence Mason) starb 1993 bei den Dreharbeiten zu "The Crow - Die Krähe": Vielleicht waren es die mysteriösen Begleitumstände, die dem düsteren, aber kitschigen Film in den deutschen Kinos ein Jahr später 1.257.068 Besucher bescherte. Vielleicht lag es auch am Soundtrack mit Rage Against The Machine, Nine Inch Nails und Pantera.