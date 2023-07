© BMG / Sony Music



Kein Grund, so skeptisch zu schauen! Die Amerikaner Daryl Hall (links) und John Oates, hier auf dem Cover der Kompilation "The Very Best Of" zu sehen, probierten sich zwischen Rock, Pop, Soul und New Wave in mehreren Genres aus - und das mit großem Erfolg: Als Duo Hall & Oates bringen sie es auf mindestens 60 Millionen verkaufte Tonträger.