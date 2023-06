© Netflix / Nico Tavernise



Vom Himmel her rast das Unheil auf die Erde zu, und was machen die Menschen? Sie verschließen die Augen und schauen einfach nicht hin. Da können sich Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio als Wissenschaftler in "Don't Look Up" den Mund noch so fusselig reden und vor der sicheren Auslöschung des Planeten durch einen Kometen warnen.