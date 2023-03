© Pascal Le Segretain/Getty Images



Er ist sicherlich der am wenigsten bekannte Name unter den Top Ten: Bevor er seinen Durchbruch auf der großen Leinwand feierte, hatte sich David Yates als Regisseur von anspruchsvollen TV-Miniserien in Großbritannien einen Namen gemacht. Weil der Brite - so der Produzent einer Blockbuster-Reihe - das Beste aus den Schauspielern heraushole, engagierte man ihn ...