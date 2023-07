© Harry Langdon/Getty Images



"If You Leave Me Now" und "Hard To Say I'm Sorry" laufen bis heute regelmäßig im Radio, Chicago haben nach über 50 Jahren Bandgeschichte aber sehr viel mehr vorzuweisen als nur diese zwei Megahits. Insgesamt kommt die Jazz- und Softrock-Gruppe auf über 100 Millionen verkaufte Platten. Immerhin fünf ihrer Alben erreichten Platz eins in den US-Charts.