Dank der HBO-Serie ist "The Last of Us" wieder in aller Munde. Das 2013 erstmals für PS3 veröffentlichte Survival-Abenteuer, das bereits zwei Neuauflagen widerfuhr, erscheint am 28. März auch für PC. Joel und Ellie reisen dank PC-Technik besonders imposant durch die Postapokalypse. Zuvor gab es bereits ein Remake für die PS5.