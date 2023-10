© Archiact



Isaac Asimov ist ein großer Name unter SciFi-Fans. Die Verfilmung von "I am Robot" mit Will Smith ist weltbekannt. Auch für das story-getriebene VR-Adventure "Journey to Foundation" stehen seine Ideen Pate. Ein Spion soll am Rand der Galaxie Deserteure aufspüren. Doch er kommt bald ins Grübeln. Ab 26. Oktober für PSVR2, Meta Quest 2 und Pico 4.