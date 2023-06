© Don´t Nod



Dontnod Entertainment, die Macher von "Life is Strange", lassen Gamer in "Harmony: The Fall of Reverie" in die Rolle einer jungen Frau schlüpfen. Sie kehrt in die Heimat zurück, um ihre vermisste Mutter zu suchen. Dabei entdeckt Polly eine übersinnliche Begabung: Sie kann in eine andere Welt eintauchen kann. Ab 8. Juni für PC, PS5, Xbox Series, Switch.